Экономическая комиссия правительства Ирана одобрила в воскресенье механизм майнинга криптовалют, поскольку Иран стремится привести в соответствие с внутренним законодательством растущие майнинговые фермы в стране, говорится в сообщении Иранской палаты торговли, промышленности, горнорудной промышленности и сельского хозяйства (ICCIMA), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Механизм майнинга криптовалют был одобрен экономической комиссией правительства, и позже он будет обсуждаться на заседании кабинета министров", - заявил глава иранского Центробанка Абдулнасир Хеммати.

Заместитель министра энергетики Ирана Хомаюн Хаэри заявил, что в ближайшее время министры правительства проведут обсуждение и голосование по плану применения экспортных тарифов на электроэнергию в отношении майнинговых ферм.

В последние месяцы Иран ограничивает майнинговые фермы, поскольку многие люди бросились добывать криптовалюту из-за низкой стоимости электроэнергии в стране.



В то время как майнингу криптовалют, по-видимому, был дан предварительный зеленый свет в Иране, неясно, меняют ли чиновники свою позицию в отношении использования криптовалют для внутренних платежей, и если да, то как.



Центральный банк рекомендовал запретить использование криптовалют для внутренних платежей в конце января, хотя местные заинтересованные стороны выступают против такого запрета.



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