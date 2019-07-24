Японский автоконцерн Nissan уволит 10 тысяч сотрудников по всему миру, сообщила телекомпания NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это связано с ухудшением финансового состояния компании: операционная прибыль от основной деятельности упала за прошлый финансовый год на 40%, падают показатели продаж в Европе и США. Сокращения коснутся, в основном, зарубежных заводов компании.

В мае этого года сообщалось о планах компании сократить 4800 человек. Очевидно, эта цифра была увеличена вдвое, чтобы сократить расходы и оптимизировать положение компании. Как сообщает телекомпания, рассматриваются также планы сокращения производственных линий.

После серии скандалов и ареста экс-главы компании Карлоса Гона автоконцерн вынужден перестраивать внутреннюю структуру с целью придания ей большей прозрачности и эффективности.

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