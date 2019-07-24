Турецкая автомобильная компания "Tofaş" приостановит работу. Как передает Day.Az, об этом пишет в среду Trend со ссылкой на сайт Государственного органа по информированию общественности (KAP) Турции.

Согласно информации, компания приостановит работу на сроки с 5 августа до 25 августа.

Как говорится в сообщении, это связано с ежегодными отпусками работников.

Отметим, что турецкая компания "Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş", производящая легковые автомобили, расположена в городе Бурса. Компанию основал в 1968 году турецкий предприниматель Вехби Коч, который также является основателем "Koç Holding". Компания находится в совместной собственности Fiat Chrysler Automobiles и Koç Holding.

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