В центре Москвы на улице Большая Грузинская зафиксирована драка между инспектором АМПП и автомобилистом.

Причиной конфликта между двумя мужчинами стала бумажка, закрывающая номер чёрного авто премиум-класса марки Lexus. По информации очевидцев события, бесплатные 15 минут стоянки истекли, однако за это время автовладелец не оплатил парковочное место, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Инспектор уже снял бумагу с номеров и начал фиксировать нарушение, как к нему подошёл водитель. Сначала мужчины вступили в словесную перепалку, автовладелец начал оскорблять и угрожать парковщику, после чего между фигурантами конфликта началась драка.

Однако потасовку быстро прекратил очевидец события, вероятно охранник одного из близлежащих заведений. Он разнял мужчин, после чего сотрудник московского паркинга и владелец Lexus разошлись по своим делам.

Правоохранительные органы инцидент на данный момент никак не прокомментировали.

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