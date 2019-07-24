Камера наружного наблюдения, установленная над частным жилищем в городе Кидапаван (провинция Котабато, Филиппины), 19 июля запечатлела яростное противостояние между двумя собаками и коброй, попытавшейся пробраться в дом, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Двухлетняя белая такса по кличке Мокси и четырёхлетняя собака Майли напали на ядовитую змею, которая ползла по направлению к дому, где спал годовалый ребёнок.

Псы не допустили проникновения опасной гостьи на свою территорию и разорвали её.

Со слов владельца жилища, собаки спасли жизнь его ребёнку, но в результате схватки, Майли, получившая смертельные укусы, не выжила. Двухлетняя белая такса ослепла.

"Мы с женой были на работе, когда наш помощник рассказал о страшном происшествии. Мы были шокированы, но испытали гордость за наших собак.

Я очень благодарен моим отважным питомцам за то, что они защитили моего ребенка. Мы будем очень скучать по Майли", - рассказал Хайме Селим, владелец дома в интервью местным СМИ.

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