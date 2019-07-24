Иран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, но не стремится к военной конфронтации и эскалации напряженности, заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что этот регион - не место для игр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Не позволим кому-либо устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе, в любом случае мы не ищем напряженности и военного столкновения", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

По словам президента Ирана, Ормузский пролив - не место для шуток и "игр с международными нормами".

Говоря о задержании британского судна, он отметил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) провел эту операцию профессионально.

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