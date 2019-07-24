Люди застряли на 30-метровой высоте в парке аттракционов - ВИДЕО
В британском Стаффордшире сломались американские горки Smiler. В результате пассажиры оказались подвешенными в воздухе на высоте более 30 метров на протяжении 20 минут, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Инцидент произошел в тематическом парке Сток-он-Трента, когда скоростной вагон стал подниматься вверх. Инженеры устранили проблему меньше, чем за полчаса, и вернули посетителей на землю.
Представитель аттракциона извинился перед потерпевшими и предложил в качестве компенсации бесплатные билеты в парк. Он также пообещал устранить неполадку к следующему дню, пишет Daily Mail.
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