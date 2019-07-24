Французские власти расследуют пять смертей и несколько сотен чрезвычайных ситуаций, предположительно связанных с жарой в стране. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France, что повышенный - оранжевый - уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях был объявлен во вторник в 80 департаментах материковой Франции из-за сильной жары. Массы сухого и горячего воздуха с Пиренейского полуострова на этой неделе принесли во Францию жару. Ожидается, что самым жарким днем недели станет четверг, когда столбики термометров в Париже могут подняться до отметки в 42 градуса.

По словам французских властей, пять смертей, а также зафиксированные 27 случаев крайне тяжелого состояния здоровья у жителей и 371 случай оказания помощи с относительной срочностью, когда отсутствовала непосредственная угроза жизни, могут быть связаны с высокой температурой воздуха. Теперь следствию предстоит установить причину случившегося и подтвердить предположения.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионов страны также поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.

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