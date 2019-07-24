https://news.day.az/world/1141060.html Экстремальная велопрогулка завершилась не самым лучшим образом - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Экстремальная велопрогулка завершилась не самым лучшим образом - ВИДЕО
Одного из отправившихся кататься по опасному маршруту среди скал велосипедов поджидал неприятный сюрприз, который обернулся переломами ребер и многочисленными ушибами, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре