https://news.day.az/world/1141083.html Экстремал запечатлел, как потерял контроль над своим парапланом и врезался в скалу - ВИДЕО
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Экстремал запечатлел, как потерял контроль над своим парапланом и врезался в скалу - ВИДЕО
Во время своего путешествия по Швейцарии американский экстремал Грег Овертон решил полетать на параплане над долиной около деревни. Ничего не предвещало беды, пока он не утратил контроль над парапланом и не врезался в отвесную скалу, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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