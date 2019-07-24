Во время своего путешествия по Швейцарии американский экстремал Грег Овертон решил полетать на параплане над долиной около деревни. Ничего не предвещало беды, пока он не утратил контроль над парапланом и не врезался в отвесную скалу, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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