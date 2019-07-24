Ревнивая пассажирка самолета разбила ноутбук Dell о голову спутника, обвинив в том, что он посмотрел на другую, передает Day.Az со ссылкой на usa.one.



Инцидент произошел на рейсе American Airlines из Майами в Лос-Анджелес. Видео, снятое одним из пассажиров, начинается как раз в тот момент, когда страсти накаляются до предела. Женщина ругается с мужчиной, оскорбляя и обвиняя в том, что он посмотрел на другую.



Члены экипажа пытаются унять пару - особенно, учитывая, что позади ссорящихся сидят дети. Кто-то из пассажиров предлагает просто снять агрессивную женщину с рейса, а стюардесса советует женщине взять сумки и пройти в переднюю часть самолета. Разбушевавшаяся женщина, обращаясь к спутнику, говорит: "Если ты не пойдешь со мной, больше меня не увидишь", на что он отвечает: "Хорошо". В этот момент дама окончательно выходит из себя и дает своему другу Мемо звонкую пощечину, оставляя остальных пассажиров в легком состоянии шока от подобной драмы.



После этого стюардессы были вынуждены попросить мужчину покинуть рейс в целях его собственной безопасности. Он поднимается и пытается выйти - но ревнивая подруга тут же бросается следом с ноутбуком в руках и изо всех сил бьет спутника им по голове. После того как девайс падает, она продолжает пинать и бить мужчину кулаками.



После этого она возвращается за вещами, а бортпроводник замечает, что ей могут выдвинуть обвинения в нападении. Разъяренная дама отвечает: "Да без разницы!". Женщину выпроводили из самолета и арестовали. Видео инцидента, вскоре появившееся в соцсетях, мгновенно стало вирусным.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!