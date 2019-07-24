Красный (самый высокий) уровень метеоопасности объявлен в 20 департаментах Франции в связи с аномальной жарой. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает французское МВД.

"В 20 департаментах на севере Франции объявлен красный уровень", - говорится в Twitter министерства.

МВД Франции призывает всех граждан быть бдительными, не находиться на солнце, пить воду и заботиться о близких.

Еще в 60 департаментах Франции установлен оранжевый (предпоследний) уровень.

Согласно данным метеослужбы Météo France, четверг станет самым жарким днём. Температурные рекорды могут быть установлены в четверг в ряде французских городов. В Париже столбик термометра может подняться до отметки в 42 градуса, в Лилле, Руане, Дижоне и Страсбурге температура достигнет 40 градусов, а Орлеане, Реймсе и Нанси - 41 градуса, отмечают синоптики.

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