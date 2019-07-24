Уходящая в отставку премьер Великобритании Тереза Мэй поблагодарила британский народ за возможность поработать главой кабинета министров и отправилась к королеве Елизавете Второй объявить об отставке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я отправляюсь к королеве заявить об отставке с поста премьер-министра и заявить, что моим преемником будет Борис Джонсон. Я поздравляю его с победой. Покидая Даунинг-стрит, я говорю спасибо. Спасибо всем, с кем я работала... Спасибо всему британскому народу, которому я была рада служить", - сказала Мэй перед тем, как покинуть официальную резиденцию.

Она поблагодарила мужа Филипа за поддержку.

"Я продолжу работать как парламентарий от округа Мейденхэд. Я продолжу делать все, что могу для обеспечения национальных интересов... За эти годы (премьерства) наша экономика восстановилась, многие сферы укрепились. Служить Великобритании - великая честь", - сказала Мэй.

После этого она с супругом села в служебный автомобиль Jaguar и в сопровождении полиции и охраны отправилась в Букингемский дворец.

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