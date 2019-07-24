https://news.day.az/world/1141137.html Борис Джонсон стал премьером Британии
Борис Джонсон стал премьером Британии
Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В среду избранного накануне лидера правящей Консервативной партии приняла королева Великобритании Елизавета Вторая. В соответствии с протоколом королева попросила Джонсона стать её 14-м премьер-министром и сформировать правительство, что Джонсон и начнёт делать уже сегодня.
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