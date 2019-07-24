Экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду избранного накануне лидера правящей Консервативной партии приняла королева Великобритании Елизавета Вторая. В соответствии с протоколом королева попросила Джонсона стать её 14-м премьер-министром и сформировать правительство, что Джонсон и начнёт делать уже сегодня.

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