Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что страна в любом случае покинет Европейский союз 31 октября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", - сказал глава правительства на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Джонсон также указал на необходимость заключения с Брюсселем нового соглашения об условиях Brexit. Он выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь "нового лучшего соглашения по Brexit".

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