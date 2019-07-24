Чистый убыток Boeing в апреле-июне составил $2,94 млрд по сравнению с чистой прибылью в $2,2 млрд за аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Убыток без учета разовых факторов во II квартале составил $5,82 на акцию.



Выручка Boeing упала на 35% до $15,75 млрд и оказалась ниже ожиданий. Средний прогноз составлял $18,55 млрд, свидетельствуют данные Refinitiv.

Во II квартале компания поставила клиентам на 104 самолета меньше, чем в прошлом году. Поставки коммерческих самолетов упали до 90 со 194 годом ранее.

Крупнейший в мире производитель самолетов не поставил ни одного самолета 737 MAX с момента приостановки эксплуатации этих лайнеров.



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