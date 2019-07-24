https://news.day.az/world/1141160.html Boeing терпит убытки
Чистый убыток Boeing в апреле-июне составил $2,94 млрд по сравнению с чистой прибылью в $2,2 млрд за аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Крупнейший в мире производитель самолетов не поставил ни одного самолета 737 MAX с момента приостановки эксплуатации этих лайнеров.
Boeing терпит убытки
Чистый убыток Boeing в апреле-июне составил $2,94 млрд по сравнению с чистой прибылью в $2,2 млрд за аналогичный период прошлого года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Убыток без учета разовых факторов во II квартале составил $5,82 на акцию.
Выручка Boeing упала на 35% до $15,75 млрд и оказалась ниже ожиданий. Средний прогноз составлял $18,55 млрд, свидетельствуют данные Refinitiv.
Во II квартале компания поставила клиентам на 104 самолета меньше, чем в прошлом году. Поставки коммерческих самолетов упали до 90 со 194 годом ранее.
Крупнейший в мире производитель самолетов не поставил ни одного самолета 737 MAX с момента приостановки эксплуатации этих лайнеров.
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