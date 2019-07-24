Япония намерена демонтировать АЭС "Фукусима-2" вдобавок к пострадавшей от землетрясения и цунами в 2011 г. станции "Фукусима-1", сообщает агентство "Киодо", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

План демонтажа станции "Фукусима-2" представлен в среду президентом энергетической компании TEPCO Томоаки Кобаякавой на встрече с губернатором префектуры Фукусима Масао Отибори.



Демонтаж АЭС "Фукусима-2" обойдется TEPCO в 280 млрд иен ($2,6 млрд). План утвердят к концу июля на заседании совета директоров компании при согласии местных властей, отмечает РИА "Новости". Со времени трагедии в 2011 г. АЭС "Фукусима" не работает.



Таким образом, все десять реакторов в префектуре - шесть на станции "Фукусима-1" и четыре на станции "Фукусима-2" - подлежат демонтажу. TEPCO намерена построить хранилище для отработанного ядерного топлива (ОЯТ), однако место его расположения пока не определено.

Авария на АЭС "Фукусима-1" признана крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на АЭС в Чернобыле (1986 г.). После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 м затопила энергоблоки станции, вызвала отключение электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На полное устранение последствий аварии, включая демонтаж реакторов, требуется более 40 лет.

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