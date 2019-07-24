В Казахстане россиянам запретили вывозить в больших количествах топливо с территории страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Таким образом, теперь максимальный объем, который можно привезти в Россию из Казахстана- полный бак своей машины.

Как сообщают СМИ, данная информация появилась в социальных сетях и позднее была подтверждена в Комитете государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Отмечается, что начиная с апреля 2013 года между странами заключено соглашение, по которому каждый год стороны подписывают индикативный баланс.

"На этот год баланс Республики Казахстан в Российской Федерации - 0. То есть нельзя вывозить бензин из Казахстана в Россию", - сообщили в комитете. Также в ведомстве отметили вероятность изменения баланса на следующий год.

Также сообщается, что указанный запрет распространяется не только на россиян, но и на жителей самого Казахстана. Таким образом, казахстанцам тоже запрещено вывозить из страны топливо.

Напомним, стоимость бензина в Казахстане практически в два раза ниже, чем на автозаправках в России. В связи с этим российские водители грузовиков, фур и легковых автомобилей, которые живут на приграничье, пользуются разницей в цене и ездят заправлять авто в Казахстан.

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