Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Саджида Джавида канцлером казначейства, как в стране официально именуется должность министра финансов. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду пресс-служба канцелярии главы правительства.

"Королева была рада утвердить назначение достопочтенного члена парламента Саджида Джавида канцлером казначейства", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит, 10.

Пост главы финансового ведомства является вторым по значимости в табели о рангах британского правительства. Резиденция канцлера находится в доме №11 по улице Даунинг-стрит, то есть по соседству с резиденцией премьер-министра, расположенной в доме №10.

Джавид, который до этого назначения занимал пост главы МВД, появился на Даунинг-стрит первым среди потенциальных претендентов на новые должности в кабинете министров Джонсона. Он был одним из его основных конкурентов в борьбе за премьерское кресло, однако не прошел отбор в финальную часть выборов. В итоге Джавид заявил о поддержке своего бывшего соперника и выразил готовность войти в состав его правительства. Высказавшись за подготовку экстренного проекта бюджета на случай выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, Джавид практически открыто заявил о том, что хочет получить пост главы британского минфина.

Прежний канцлер казначейства Филип Хаммонд подал в отставку, не дожидаясь отставки Терезы Мэй и передачи власти Джонсону, заявив, что не согласен с политическим курсом нового премьера. Хаммонд считает, что так называемый жесткий Brexit без сделки с Брюсселем об условиях дальнейшего сотрудничества сторон нанесет серьезный ущерб британской экономике. Джонсон не разделяет его пессимизма и заявляет, что королевство покинет ЕС без сделки, если до 31 октября проект соглашения с Брюсселем не удастся пересмотреть.

Главой МВД назначена Прити Пател.

В 2016-2017 годах Пател занимала пост министра по делам международного развития, но была вынуждена покинуть его из-за того, что провела серию встреч с представителями руководства Израиля без согласования с тогдашней главой правительства Терезой Мэй.

Пател - дочь выходцев из Индии, иммигрировавших в Соединенное Королевство из Уганды в 1960-х годах - незадолго до прихода к власти в африканской стране Иди Амина, объявившего об изъятии собственности у лиц индийского и пакистанского происхождения, а затем и об их изгнании из страны. Как и Джонсон, Пател принадлежит к правому крылу британской Консервативной партии.

Министром иностранных дел назначен Доминик Рааб, экс-министр по вопросам Brexit.

По своим взглядам Рааб считается умеренным евроскептиком.

С 9 июля по 15 ноября 2018 года он занимал пост министра по вопросам выхода Великобритании из Европейского союза, однако в итоге покинул его, не согласившись с проектом соглашения по условиям Brexit, который он посчитал слишком большой уступкой Брюсселю.

Рааб в 2018 году активно вел диалог с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье. Опыт общения с представителями руководства ЕС в Брюсселе наверняка пригодится ему в работе на посту главы британского МИД.

Этим летом 45-летний Рааб участвовал в выборах лидера Консервативной партии, но выбыл во втором туре и затем поддержал кандидатуру Джонсона.

Джонсон назначил министром обороны Бена Уоллеса, занимавшего пост замглавы МВД по вопросам безопасности.

Уоллес сменил на посту главы Минобороны ушедшую ранее 24 июля в отставку Пенни Мордонт, которая проработала в этой должности всего 85 дней.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли сохранил свою должность при формировании нового кабинета Борисом Джонсоном.

Баркли был назначен на свою нынешнюю должность в ноябре 2018 года года после отставки своего предшественника Доминика Рааба, заявившего о несогласии с позицией правительства Терезы Мэй по Brexit.

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