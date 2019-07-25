Стихия обрушилась на столицу штата, город Ресифи, и его окрестности минувшей ночью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате наводнения смыты несколько дамб, повалены деревья, целые кварталы оказались затоплены, что осложняет работу спасателей. По информации метеорологов, за последние пять дней здесь выпал 241 мм осадков, что составляет около 20 среднесуточных норм для июля. Как ожидается, в среду дожди продолжатся, однако будут менее интенсивными. Число жертв выросло до 12 человек.

В регионе нарушено транспортное сообщение, в нескольких районах отменены занятия в школах. В отдельных районах люди передвигаются по пояс в воде или на лодках. По свидетельствам очевидцев, жертвами стихии стали в том числе домашние животные из подсобных хозяйств. На одну из улиц столицы штата воды вышедших из берегов водоемов вынесли крокодила.

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