Столбики термометров в германском населенном пункте Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) поднялись в среду до отметки в 40,5 градуса. Это самая высокая температура в ФРГ за всю историю наблюдений, сообщила Метеорологическая служба в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра может быть еще жарче. Вероятно, нынешний рекорд продержится лишь один день", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.

В последние дни жаркая погода установилась почти на всей территории ФРГ. Даже на Балтийском море столбики термометров держатся на отметке 30 градусов. В течение четверга наиболее высокие температуры будут на западе страны.

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