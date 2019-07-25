Boeing может приостановить производство самолетов 737 MAX
Компания Boeing может пересмотреть объемы или приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, заявил глава компании Денис Мюлленберг на презентации финансовых итогов второго квартала работы авиастроителя в среду.
"Нам, возможно, потребуется рассмотреть вероятность дальнейшего снижения уровня (производства) или другие варианты, включая временную остановку производства", - заявил он, говоря о темпах производства модели 737 MAX. Текст выступления предоставила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В среду стало известно, что чистый убыток американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов, тогда как годом ранее компанией была получена чистая прибыль в 4,673 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.
Чистый разводненный убыток составил 1,4 доллара на акцию против прибыли в 7,88 доллара за первые шесть месяцев 2018 года. Выручка Boeing упала на 18,8%, до 38,668 миллиарда долларов.
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