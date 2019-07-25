Компания Boeing может пересмотреть объемы или приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, заявил глава компании Денис Мюлленберг на презентации финансовых итогов второго квартала работы авиастроителя в среду.

"Нам, возможно, потребуется рассмотреть вероятность дальнейшего снижения уровня (производства) или другие варианты, включая временную остановку производства", - заявил он, говоря о темпах производства модели 737 MAX. Текст выступления предоставила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду стало известно, что чистый убыток американского концерна Boeing Co. в первом полугодии 2019 года составил 793 миллиона долларов, тогда как годом ранее компанией была получена чистая прибыль в 4,673 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.

Чистый разводненный убыток составил 1,4 доллара на акцию против прибыли в 7,88 доллара за первые шесть месяцев 2018 года. Выручка Boeing упала на 18,8%, до 38,668 миллиарда долларов.

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