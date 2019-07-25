Северная Корея вновь запустила ракету.

Об этом сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что снаряд неустановленной модели был запущен из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. В Сеуле заявили об отслеживании ситуации на случай дополнительных пусков, южнокорейские военные рапортовали о поддержании боеготовности. Позднее агентство уточнило, что с территории КНДР было запущено две ракеты.

Последний ракетный пуск в КНДР состоялся 9 мая. Тогда снаряд пролетел примерно 420 километров.

5 мая в КНДР опубликовали фотографии с ракетных стрельб, прошедших 4 мая. Первыми о запусках этих ракет сообщили военные Южной Кореи: по их информации, несколько ракет были запущены в сторону Японского моря, но не долетели до экономической зоны Японии.

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