Группа британских ученых обнаружила на дне Балтийского моря таинственный корабль эпохи Возрождения. По информации издания ScienceAlert, судно за 500 лет, что пролежало на дне, практически не получило никаких повреждений.

По словам морского археолога Родриго Пачеко-Руиза, корабль выглядит так, как будто он затонул вчера: корпус и мачты целы. На главной палубе корабля ученые обнаружили лодку, на которой экипаж добирался до берега, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Эксперты полагают, что судну удалось сохранить хорошее состояние благодаря глубине, на которой оно оказалось. В этой части вода гораздо холоднее и менее соленая, такая среда неблагоприятна для морских обитателей, которые могли повредить корабль.

Первые гипотезы о том, что в этом месте находится крупный объект, появились еще 10 лет назад у шведских специалистов. Но лишь сейчас стало известно, что этот объект является уникальной археологической находкой.

Для того чтобы более подробно изучить судно, ученые использовали дистанционно управляемую технику. Она позволила воссоздать 3D-модель затонувшего корабля. Ученые предполагают, что судно является старейшим из тех, которые находили на дне Балтики. Теперь им предстоит выяснить причины гибели судна.

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