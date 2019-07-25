Человек, которого "похоронили" в социальных сетях, оказался жив и практически здоров. Речь о Юрие Мельникове. Он стал участником потасовки на западе Москвы, она переросла в драку. Причины ее не столь важны. Главное, что, судя по ролику, Мельникова убивают прямо в кадре. В этом нет сомнений. Впоследствии стало известно, что он каким-то образом спасся, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

Юрий Мельников с трудом вспоминает, при каких обстоятельствах оказался в больничной палате. Он всего-то хотел заступиться за незнакомую девушку. Уж слишком грубо и настойчиво неизвестные проявляли к ней знаки внимания. Одной просьбы "быть повежливее" нападавшим хватило, чтобы всецело переключиться на блюстителя нравственности.

Юрий хоть и крепкого телосложения, но справиться с двумя противниками ему было не под силу. Восстановить картину произошедшего пострадавшему - а позже и следователям - помогло видео. В разгар конфликта камеру успели включить очевидцы. Глядя на эти кадры, сложно поверить, что после такого вообще можно выжить. У одного из нападавших в руках был нож.

То ли просто хотели напугать, то ли Юрию повезло, сейчас сказать сложно, но в шею злоумышленник ни разу не попал. Вместе с другом он поспешил скрыться. Прохожие вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Медики диагностировали колото-резаные раны, гематомы, сотрясение и травму глаза.

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