По меньшей мере семь человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва фугаса на востоке Афганистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Как заявил представитель губернатора провинции Нангархар, группа людей подорвалась на придорожном фугасе. Он отметил, что среди погибших шесть женщин и ребенок.

Дальнейшие подробности инцидента не приводятся.

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