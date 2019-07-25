https://news.day.az/world/1141334.html Момент гибели турецкого дипломата попал на камеры - ВИДЕО
Момент гибели турецкого дипломата попал на камеры - ВИДЕО
Появилось видео нападения на турецкого дипломата Османа Косе, совершенного 20 июля в иракском городе Эрбиль, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
На кадрах, распространенных турецкой прессой, видно, как в ресторан, в котором обедает О.Косе, входят несколько человек. Один из них садится за соседний столик.
Через некоторое время данные лица достают оружие и открывают огонь по дипломату, а затем забирают его сумку и сбегают.
Отметим, что один из нападавших - брат депутата оппозиционной Демократической партии народов Турции Дерсима Дага Мезлум Даг.
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