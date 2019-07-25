Появилось видео нападения на турецкого дипломата Османа Косе, совершенного 20 июля в иракском городе Эрбиль, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

На кадрах, распространенных турецкой прессой, видно, как в ресторан, в котором обедает О.Косе, входят несколько человек. Один из них садится за соседний столик.

Через некоторое время данные лица достают оружие и открывают огонь по дипломату, а затем забирают его сумку и сбегают.

Отметим, что один из нападавших - брат депутата оппозиционной Демократической партии народов Турции Дерсима Дага Мезлум Даг.

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