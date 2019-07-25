Когда водитель этого мусоровоза понял, что в кузове автомобиля началось возгорание, он не растерялся и сразу принял решение, что нужно ехать в ближайшую пожарную часть, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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