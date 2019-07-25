https://news.day.az/world/1141367.html Пожар на звездолете SpaceX сняли на камеры - ВИДЕО
Пожар на звездолете SpaceX сняли на камеры - ВИДЕО
На экспериментальном космическом корабле Starhopper произошел пожар во время испытаний. Момент возгорания попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич. Звездолет должен был взлететь на 20 метров, но в итоге так и не смог оторваться от земли. Космический аппарат испустил столб дыма, затем последовали языки пламени. После этого корабль вышел из строя и отключился.
Отмечается, что в результате пожара космический аппарат был поврежден незначительно.
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