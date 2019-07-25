Минобороны Турции сообщило в четверг о завершении первого этапа поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

"Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре завершились сегодня. В ее рамках прибыло 30 самолетов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.

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