Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, речь идет о частичном возобновлении действия соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года.

Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом турецких коллег.

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