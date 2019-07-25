https://news.day.az/world/1141420.html Владимир Путин отменил часть санкций против Турции
Владимир Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В частности, речь идет о частичном возобновлении действия соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года.
Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом турецких коллег.
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