https://news.day.az/world/1141463.html Мальчик упал с платформы в метро, заигравшись в планшете - ВИДЕО
Мальчик упал с платформы в метро, заигравшись в планшете - ВИДЕО
Девятилетний мальчик упал с платформы на станции метро "Чкаловская" в Екатеринбурге. Как сообщает портал E1, мальчик заигрался в планшете, подошел к краю платформы и упал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент попал в объектив камер наблюдения. По предварительным данным, ребенок серьезно не пострадал. Его заметил один из взрослых пассажиров подземки и помог ему подняться на платформу.
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