https://news.day.az/world/1141474.html Пассажир самолета снял на камеру веерообразную молнию - ВИДЕО
Пассажир самолета снял на камеру веерообразную молнию - ВИДЕО
Пассажиру самолета удалось снять на видео удивительное явление природы - веерообразные разряды молнии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчина летел на самолете с сыном во Флориду. Когда борт подлетал к аэропорту Тампа, разразилась сильная гроза.
Самолет не мог сесть более получаса, так как ему не давали разрешение. Все это время в небе сверкали разряды молний - красивые и завораживающие, как спецэффекты голливудского фильма.
"Завораживающая красота, но жутко от нее. Просто счастье, что лайнер в нее не попал!!!" - прокомментировал зритель в Сети.
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