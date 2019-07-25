Пассажиру самолета удалось снять на видео удивительное явление природы - веерообразные разряды молнии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчина летел на самолете с сыном во Флориду. Когда борт подлетал к аэропорту Тампа, разразилась сильная гроза.

Самолет не мог сесть более получаса, так как ему не давали разрешение. Все это время в небе сверкали разряды молний - красивые и завораживающие, как спецэффекты голливудского фильма.

"Завораживающая красота, но жутко от нее. Просто счастье, что лайнер в нее не попал!!!" - прокомментировал зритель в Сети.

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