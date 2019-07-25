Сотрудник полиции из Утаранчала (Индия) заслужил множество похвал, и не зря, ведь мужчина проявил не только отвагу, но и готовность помочь ближнему.

Сообщается, что местный житель по имени Вишал решил искупаться в реке Ганг. Мужчина намеревался находиться возле самого берега, но поскользнулся, потерял равновесие и в итоге оказался посреди сильного течения, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

К счастью, инцидент не скрылся от глаз бдительного полицейского, который нырнул в воду и, не побоявшись бурных вод, поплыл в сторону утопающего. Всё закончилось благополучно, и мужчина скоро оказался в безопасности, а пользователи социальных сетей по всему миру, посмотревшие видеоролик со спасением, не устают благословлять храброго офицера полиции.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!