ЧП с самолетом во Франции, пилот катапультировался
Самолет французской пилотажной группы Patrouille de France выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перпиньян-Ривесальт на юге Франции, пилот успел катапультироваться, он получил легкую травму. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти и французское министерство обороны.
Минобороны Франции приостановило демонстрационные полеты группы до выяснения обстоятельств инцидента.
"Alphajet из Patrouille de France, вероятно, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился близи трассы D117", - говорится в Twitter префекта департамента Восточные Пиренеи.
Отмечается, что пилот успел катапультироваться и получил легкую травму.
"Здоровье пилота не вызывает беспокойства. Проводится в медицинский осмотр", - сообщает в свою очередь минобороны Франции.
"На данном этапе демонстрационные полеты Patrouille de France приостановлены до выяснения обстоятельств инцидента", - говорится в коммюнике МО.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре