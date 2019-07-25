Самолет французской пилотажной группы Patrouille de France выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Перпиньян-Ривесальт на юге Франции, пилот успел катапультироваться, он получил легкую травму. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные власти и французское министерство обороны.

Минобороны Франции приостановило демонстрационные полеты группы до выяснения обстоятельств инцидента.

"Alphajet из Patrouille de France, вероятно, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился близи трассы D117", - говорится в Twitter префекта департамента Восточные Пиренеи.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться и получил легкую травму.

"Здоровье пилота не вызывает беспокойства. Проводится в медицинский осмотр", - сообщает в свою очередь минобороны Франции.

"На данном этапе демонстрационные полеты Patrouille de France приостановлены до выяснения обстоятельств инцидента", - говорится в коммюнике МО.



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