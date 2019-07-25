Новый температурный рекорд установлен в Париже, столбик термометра поднялся до отметки в 42,4 градуса по Цельсию, сообщает метеорологическая служба Meteo France.

Новый рекорд был зафиксирован в 15.20 по местному времени.

Несколько часами ранее сообщалось, что во французской столице побит исторический рекорд, когда столбик термометра показал 40,6 градуса. Метеорологи не исключат, что температура в Париже может достичь 43 градусов.

Предыдущий температурный рекорд был установлен в Париже 28 июля 1947 года.

В четверг температурные рекорды были побиты в других французских города - Труа (41,4 градуса), Руане (40,7 градуса), Лилле (40,5 градуса), отмечают синоптики.

Накануне наивысший - красный - уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях из-за жары был введен в 20 департаментах Франции, включая столичный регион.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометров в ряде регионов страны также поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень погодной опасности. Были побиты температурные рекорды.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!