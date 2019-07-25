Новый температурный рекорд установлен в четверг в Германии, столбик термометра поднялся до 41,5 градуса по Цельсию в городе Линген (федеральная земля Нижняя Саксония). Об этом сообщает метеорологическая служба ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Метеорологическая служба отмечает в Twitter, что новый рекорд носит пока "предварительный" характер.

В среду температурный рекорд был зафиксирован в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), когда температура поднялась до 40,5 градусов по Цельсию.

Температурный рекорд зафиксирован в четверг не только в Германии: показатели жары достигли новых рекордных отметок в таких европейских странах, как Бельгия, Франция, Британия, Нидерланды.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!