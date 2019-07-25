Евросоюз отверг требование премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для заключения нового соглашения об условиях Brexit. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News, в распоряжении которого оказалось письмо главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, адресованное европейским дипломатам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем Барнье называет неприемлемой идею Джонсона об исключении из новой сделки по Brexit так называемого бэкстопа [режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit]. "Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям", - сказал он.

Главный переговорщик ЕС по Brexit указал на воинственность первого выступления Джонсона в Палате общин в должности британского премьера, обвинив его в попытке "оказать давление на единство 27 членов ЕС". "С нашей стороны остается важным сохранять спокойствие, придерживаться наших принципов и руководящих положений, а также продемонстрировать солидарность и единство 27 членов", - добавил он.

Ранее во вторник новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того соглашения, которое согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй. При этом Джонсон подчеркнул, что "бэкстоп" не будет включен ни в одну из потенциальных сделок с ЕС.

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