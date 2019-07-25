Жительница Мумбаи попала в больницу с застрявшей в черепе крышкой от скороварки. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Слабовидящая женщина по имени Рис Кор встала ночью, чтобы воспользоваться ванной, и подскользнулась на лежащих на полу столовых приборах. Она упала головой на скороварку. Свисток с крышки, который служит индикатором температуры, продырявил ее голову и застрял в черепе.

Пострадавшую сразу же отвезли в больницу, где хирурги два часа вытаскивали свисток. Они не могли проводить операцию в комфортных условиях, поскольку женщина не могла лежать. Также могли возникнуть осложнения в виде инфекции из-за маленьких кусочков кости, попавших в мозг. Сейчас врачи говорят, что ее состояние стабильно - пациентка в сознании и вне опасности.

Ее дочь рассказала, что у ее матери катаракта, из-за чего она могла не увидеть столовые приборы. Девушка даже не надеялась, что ее мать выживет, когда увидела, как ей больно. Она обрадовалась удачному исходу и отметила доброжелательность персонала и отличный сервис городской больницы.

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