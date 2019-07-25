https://news.day.az/world/1141558.html Курс лари установил новый антирекорд
Курс лари установил новый антирекорд
Лари, которая является национальной валютой Грузии, достигла минимальной отметки по отношению к доллару за все время существования грузинских денег, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что официальный обменный курс валюты Грузии снизился до 2,91 лари за доллар.
При этом в коммерческих банках и пунктах обмена валюты за доллар дают 2,96 лари.
Как отмечает президент грузинского Нацбанка Коба Гвенетадзе, в стране обесценивание национальной валют продлится недолго. Он также отметил, что в Грузии действует плавающий обменный курс.
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