Лесной пожар разгорелся близ города Йютербог в Бранденбурге на северо-востоке Германии, в том числе на военном полигоне. Об этом сообщает издание Maerkische Allgemeine Zeitung со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пока пожарным не удалось установить площадь пожара. Ситуацию осложняет то, что на территории, которую охватил огонь, находятся остатки боеприпасов. "Из-за скрывающейся там опасности мы не сможет туда заехать", - заявил изданию заместитель мэра города Йоахим Васмансдорф. В связи с этим было принято решение тушить пожар с помощью вертолета.



Как отмечает издание, распространению пожара также способствует сильный ветер.

В ряде европейских государств, в том числе Германии, установилась рекордно жаркая погода. По данным местной метеорологической службы, в четверг в Германии был установлен новый температурный рекорд, столбик термометра поднялся до 41,5 градусов в городе Линген (Нижняя Саксония).

В июле лесной пожар вспыхнул на территории бывшего полигона близ города Любтен в земле Мекленбург - Передняя Померания, за один день он распространился с 430 до 600 гектаров, а позже на 1,2 тысячи гектаров из-за сильного ветра. Были эвакуированы четыре населенных пункта, в общей сложности более 700 человек. Борьбу с пожаром при поддержке шести вертолетов и водометов вели около 2 тысяч спасателей из Мекленбурга - Передней Померании и соседней Нижней Саксонии.



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