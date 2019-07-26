Вашингтон надеется на продолжение переговоров с Турцией о зоне безопасности на севере Сирии, заявила в четверг на брифинге официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы надеемся, мы считаем, что эти переговоры будут продолжены", - сказала представитель госдепа.

"Цели президента и госсекретаря США в Сирии это, безусловно, - избежать образования вакуума в сфере безопасности, который может привести к дестабилизации ситуации в регионе и мы хотим делать это с учетом законных озабоченностей Турции и, конечно, обеспечивая защиту наших партнеров от ИГ", - сказала представитель госдепартамента.

Ранее в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе.

В Анкару ранее на этой неделе прибыла делегацию США во главе с спецпредставитель США по Сирии Джеймсом Джеффри. Он провел переговоры с Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.

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