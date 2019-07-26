Президент США Дональд Трамп дал понять, что не видит ничего страшного в устроенных Пхеньяном пусках баллистических ракет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 километров.

"Они не проводили ядерное испытание. Они на самом деле не испытывали никаких других ракет кроме ракет малой дальности, то есть, такие вещи, которые испытывает уйма других стран", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатию и переговоры с КНДР, несмотря на последние пуски ракет. Он напомнил, что через "пару недель" дипломаты из Вашингтона и Пхеньяна проведут переговоры на рабочем уровне.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!