В стамбульском районе Мертер выстрелами из пистолета ранен азербайджанский предприниматель Расим Бабаев.



Как передает Day.Az со ссылкой на yenicaq.az, бизнесмен подвергся нападению поздно вечером, когда возвращался домой со своей семьей.



В сообщении говорится, что преступники выпустили 4 пули в сторону Расима, одна из которой попала ему в ногу. Потерпевший был доставлен в ближайшую больницу.



Отметим, что причиной инцидента стал конфликт интересов между бизнес-партнерами. Расим Бабаев владеет туристической компанией в Стамбуле.

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