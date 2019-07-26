https://news.day.az/world/1141626.html В Стамбуле совершено покушение на азербайджанского бизнесмена - ВИДЕО
В стамбульском районе Мертер выстрелами из пистолета ранен азербайджанский предприниматель Расим Бабаев.
В Стамбуле совершено покушение на азербайджанского бизнесмена - ВИДЕО
В стамбульском районе Мертер выстрелами из пистолета ранен азербайджанский предприниматель Расим Бабаев.
Как передает Day.Az со ссылкой на yenicaq.az, бизнесмен подвергся нападению поздно вечером, когда возвращался домой со своей семьей.
В сообщении говорится, что преступники выпустили 4 пули в сторону Расима, одна из которой попала ему в ногу. Потерпевший был доставлен в ближайшую больницу.
Отметим, что причиной инцидента стал конфликт интересов между бизнес-партнерами. Расим Бабаев владеет туристической компанией в Стамбуле.
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