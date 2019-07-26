Любовь к высоким скоростям и экстриму вышла Куперу Олдфилду боком. Решив прокатиться по улице на скейтборде, 19-летний юноша чуть не погиб.

Житель Лонсестона (Тасмания, Австралия) и сам не понимает, как он, катясь вниз по пустынной улице на бешеной скорости, не заметил выехавший на перекрёсток автомобиль. Купер отлично катается на скейтборде и уверен, что сумел бы или затормозить, или сманеврировать, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, факт остаётся фактом - юноша не увидел машину вовремя и на полной скорости въехал ей в бок. Несмотря на то, что столкновение это смотрится действительно ужасно, экстремала можно назвать довольно везучим человеком - он отделался переломом ноги и сотрясением мозга.

Конечно, в этом тоже нет ничего приятного, но мало кто поспорит с тем, что последствия трюка могли быть куда фатальнее.

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