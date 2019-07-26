Оказывается, призраки тоже бывают автостопщиками, и в этом убедился водитель из Кота-Тингги (Малайзия).

Он ехал по ночной дороге, когда неожиданно увидел странную фигуру, которая вытянула руку, как будто собиралась поймать попутную машину. Нет нужды говорить, что автомобилист и не подумал останавливаться, чтобы подвезти привидение, а предпочёл как можно скорее покинуть место действия, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Эксперты, ознакомившиеся с видеороликом, утверждают, что на кадрах мы, скорей всего, действительно видим призрака. Если даже речь идёт о живом человеке, получившим призрачную размытую внешность из-за плохого качества видео, то зачем было незнакомцу стоять в темноте, ведь можно было немного пройти вперёд и оказаться под фонарями? Все любители паранормального с интересом посмотрели сцену встречи с таинственным автостопщиком, а некоторые признались, что это происшествие смотрится очень страшно.

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