Руководство Франции готово работать с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, но не намерено пересматривать условия соглашения о Brexit. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу в эфире телеканала France 2 французский государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Амели де Моншален.

"Президент Эмманюэль Макрон встретится с Борисом Джонсоном в ближайшие недели во Франции. Мы хотим работать с ним", - сказала она. "Наши будущие отношения с Великобританией будут крепкими. Великобритания останется нашим партнером и после Brexit", - подчеркнула де Моншален.

По ее словам, соглашение по Brexit является лучшим способом обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС. "Если Великобритания хочет выйти из ЕС и хочет это сделать в упорядоченной манере, то лучшее, что у нас есть, - это соглашение", - сказала госсекретарь, напомнив, что оно стало "результатом двухлетней работы команды [главного переговорщика ЕС по Brexit] Мишеля Барнье и британской команды".

Джонсон в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании во вторник обещал, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Несмотря на то, что Брюссель неоднократно заявлял, что не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit, достигнутое правительством Терезы Мэй, новый глава британского правительства выразил уверенность в том, что добьется для страны лучшей сделки. По его словам, в ходе переговоров с европейскими лидерами он будет настаивать на таком соглашении, которое будет лучше отражать интересы Великобритании.

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