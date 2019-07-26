Ракета-носитель "Чанчжэн-2С", которая в пятницу вывела с космодрома Сичан на орбиту три спутника "Яогань-30", имела решетчатые рули, позволяющие повысить точность падения отработавшей первой ступени ракеты на Землю, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На снимках ракеты, опубликованных китайскими СМИ, видны четыре решетчатых руля, установленных на переходнике между первой и второй ступенями. После разделения ступеней переходник с рулями остается на первой ступени. Рули позволяют управлять положением ступени при ее падении на Землю.

На видео, размещенных в китайских микроблогах Weibo, видно как отработавшая первая ступень запущенной в пятницу ракеты в вертикальном положении падает на Землю.

Впервые решетчатые рули аналогичной конструкции были использованы американской компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения посадок на Землю первых ступеней ракет Falcon-9. В китайском сегменте микроблогов жители регулярно публикуют видео, как отработавшие первые ступени китайских ракет падают на строения, нанося им ущерб.

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