Власти Ирана освободили девять из 12 граждан Индии, которые находились на борту нефтяного танкера Riah, задержанного в Ормузском проливе 13 июля. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на МИД Индии.

"Береговая охрана Ирана 13 июля задержала (танкер) MT Riah вместе с 12 членами экипажа из Индии. Девять членов экипажа освобождены и вскоре направятся в Индию. Наша миссия в Иране попросила соответствующие иранские власти освободить оставшихся членов экипажа", - цитирует агентство сообщение внешнеполитического ведомства.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ранее сообщил, что задержал иностранное судно с контрабандным топливом в районе Персидского залива, не упомянув названия. На борту находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно. Как сообщала государственная телерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источник, задержанное судно шло под флагом Панамы.

Иранские СМИ опубликовали видео с задержанием иностранного судна. На записи видно, как два катера кружат у судна, на корме которого написано "Riah". Ниже можно различить надпись "PANAMA". О пропаже танкера Riah ранее сообщали региональные и западные СМИ.

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