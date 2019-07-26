Власти Турции в середине 2019 года повысили входную плату за посещение музеев, дворцов и археологических памятников. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Министерство туризма и культуры Турции с 15 июля на 20% повысило стоимость входных билетов в государственные музеи и археологические достопримечательности.

В списке подорожавших объектов есть музеи, популярные у российских туристов. Так, за посещение древнего Эфеса, Собора святой Софии, дворцового комплекса Топкапы в Стамбуле придется заплатить 72 турецкие лиры, вместо шестидесяти. А за визит в Памуккале - на 10 лир больше, чем раньше. Стоимость входных билетов повысили более 160 музеев страны.

Туристические власти объясняют эти шаги необходимостью доведения цен до среднеевропейского уровня, особенно с учетом того, что 85% музейного потока приходится на иностранных визитеров.

По данным минтуризма Турции, в 2018 году в музеях страны побывало более 31 миллионов посетителей.

Изменения не повлияют на стоимость экскурсий для клиентов туроператоров в этом сезоне, так как контракты заключались на весь сезон в начале года, сообщает АТОР. Но на следующий год цены будут скорректированы.

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